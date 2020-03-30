أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة يدخلون اليوم 30 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير وائل زيد بشير طبلت (37 عامًا) من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال، َمن القدس المحتلة

الأسير سائد محمد خليل سلامة (43 عامًا) المحكوم بالسجن 23 عامًا

الأسير مجد عبد الرحيم محمود بربر (53 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا، ومعتقلان منذ عام 2001، وأمضيا 19 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير نصر الله محمود منصور معمر من مدينة خانيونس جنوب القطاع، المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 12 عامًا في السجون.