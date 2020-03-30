هيئة مسيرات العودة تدعو لرفع الأعلام وتوقف حركة السير

دعت هيئة مسيرات العودة ومواجهة الصفقة، اليوم الاثنين 30/3/2020 جماهير شعبنا للمشاركة في رفع وإطلاق الأعلام الفلسطينية وحرق علم الاحتلال وتوقف حركة السير بالمحافظات خمس دقائق وقرع أجراس الكنائس والتكبيرات في المساجد بعد آذان المغرب مباشر اليوم.

ويأتي يوم الأرض هذا العام، في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع القائمين على المسيرات لاقتصار الفعاليات على تظاهرات رقمية ونشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الأرض، التحية لشهداء يوم الأرض الخالد وشهداء مسيرات العودة.

وأكد على استمرار مسيرات العودة وتطويرها والحفاظ على طابعها السلمي واستمرار السعي لنقلها إلى جميع أماكن تواجد شعبنا.

ودعا، إلى انهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة والتي توجب علينا وحدة المرجعية والقرار، محذراً الاحتلال من تبعات الانتهاكات ضد الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

كما طالب البطش، الهيئة الجامعة العربية والدول العربية باتخاذ قرار بكسر الحصار الظالم عن غزة، مطالباً بتضافر كل الجهود لتعزيز صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة ورفع العقوبات الجائرة عنه.

ودعا، للبدء بحملة وطنية للتعقيم في قطاع غزة لحماية شعبنا.