مالية غزة تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس اليوم

اعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الاثنين 30/3/2020 عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس 2020 وذلك اليوم الإثنين 30/3 الساعة 11:30 ص
وقالت المالية ان الصرف سيكون في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني الإسلامي والانتاج الفلسطيني.
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