ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

مالية غزة تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:24 - 30 مارس 2020
رواتب رواتب
جوال
مشاركة

اعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الاثنين 30/3/2020 عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس 2020 وذلك اليوم الإثنين 30/3 الساعة 11:30 ص

وقالت المالية ان الصرف سيكون في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني الإسلامي والانتاج الفلسطيني.

الأكثر مشاهدة

متعلقات