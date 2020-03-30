رام الله: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد الإصابات إلى 115

أعلن غسان نمر المتحدث باسم وزارة الداخلية برام الله اليوم الاثنين 30/3/2020 ، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة، ما يرفع عدد الإصابات 115.

وحول تطورات فيروس كورونا وأوضح نمر في الايجاز الصحفي الصباحي ، أن من بين المصابين الـ115، 64 ذكر، و51 انثى.

واوضح نمر ان عدد الاصابات التي انجزت يوم امس 629 فحص، ظهر منها 7 اصابات فقط ، منهم المصاب الذي تم الاعلان عنه في ساعة متاخرة الليلة الماضية.

واشار نمر الى ان عدد الفحوصات الاجمالية في فلسطين 6498

وفي قضاء القدس ومحيطها، تزداد اعداد المصابين وقد وصلت الى 39 اصابة، بينما في بيت لحم فهناك 46 اصابة