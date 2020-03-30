توضيح من مسؤول بتعليم رام الله بشأن ما يتم طرحه حول طريقة إنهاء العام الدارسي

نفى ايوب عليان مسؤول المتابعة الميدانية بوزارة التربية والتعليم برام الله ، اليوم الاثنين 30/3/2020 ، كافة السيناريوهات التي يتم نشرها بشأن طريقة انهاء العام الدارسي بالنسبة "للمراحل الاساسية والثانوية ، مشدداً على انه لاتوجد حتى اللحظة إجابة بشأن طريقة انهاء العام الدارسي كون ان الازمة لم تنته بعد والوباء يشكل خطراً على صحة ابناءنا .

وقال عليان خلال تصريحات لاذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" ، ان قرار وزارة التربية والتعليم قرار سياسي وانهاء العام الدراسي للمراحل الاساسية يريد خطوات ، ولكن ما يهمني كتربوي بعض المهارات الاساسية فكيف سنكمل المهارات ، ووضع السيناريوها سيكون حاضراً فور انتهاء الازمة .

وقال عليان انه ومنذ قرار اغلاق المؤسسات التعليمية ، لجأت الوزارة الي عدة مجالات للتعليم عن بعد ، ولكن التعليم الوجاهي لايغني عن التعليم ، مشيراً الى ان هناك ازمة يعاني منها شعبنا الفلسطيني ولكن هذة الازمة نتيجة ظرف مرضي خطير على ابناءنا ، "لا استيطع الإجابة قبل ان تنتهي الازمة".

وبين عليان انه تم انهاء 75% من العام الدراسي ولكن بقي 25% ، فكيف يمكن ان ننهي ما تبقى وخاصة ان هناك مفاهيم حياتيه لا يمكن تركها، وخاصة في المراحل الاساسية .

وتابع : كنا نتوقع انتهاء الازمة في 5_4-2020 وكان هناك سيناريو بوضع منهاج طوارئ ، وأصدرنا بيان ان الثانوية العامة ايضاً في موعدها ولكن لا استطيع ان اقول أن الازمة قد تنتهي قبل موعد الثانوية العامة ولكن نحن جاهزون لعقد امتحان الثانوية العامة ، مشيراً الى انه سيكون خلال الاسبوع القادم توضيح بشأن مناهج الثانوية العامة.