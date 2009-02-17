يشاي يطالب « الكابنيت » الإفراج عن الإرهابيين اليهود ضمن صفقة شاليط

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

على ضوء انعقاد المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" يوم غدٍ الأربعاء لبحث صفقة الجندي الإسرائيلي المأسور جلعاد شاليط، دعا رئيس حزب شاس المتطرف ايلي يشاي وزارء "الكابنيت" بأن تشتمل الصفقة أيضاً الإفراج عن الإرهابيين اليهود الذين قتلوا فلسطينيين.

وحسب أقوال يشاي :" نحن نقف على عتبة اتخاذ قرارات بالغة الأهمية فيما يتعلق بالإفراج عن ما أسماهم بـ "مخربين" فلسطينيين مقابل استعادة شاليط، ونحن في حزب شاس عارضنا ولا زلنا نعارض ذلك الأمر لأنه حسب تجربتنا في الماضي فقد عاد "المخربون" الفلسطينيون الذين أفرجت عنهم إسرائيل لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.

واعتبر يشاي أن الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل شاليط سيلحق أضراراً بأمن إسرائيل.