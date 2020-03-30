ما هي المعجزة البيولوجية التي تحدثت عنها عالمة أمريكية لإنهاء فيروس كورونا؟

أكدت أنشا بارانوفا عالمة بيولوجية امريكية اليوم الاثنين 30/3/2020 انه لابد من حدوث معجزة بيولوجية" كأن يسيطر الطقس الحار لفترات طويلة أو أن يضعف الفيروس فجأة خلال انتقاله من إنسان لآخر لضمان انتهاء فيروس كورونا .

وقالت بارانوفا، الحائزة على درجة دكتوراه في العلوم البيولوجية، وأستاذة الأحياء البيولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية ان "نهاية سريعة لوباء كورونا ممكنة إذا حدث نوع من المعجزة معجزة بيولوجية أي أن يضعف الفيروس فجأة.

وأشارت العالمة "يمكن أن تكون بداية أبريل شديدة الحرارة، كما يحدث في الولايات المتحدة أحيانا. وقد يتبين أن الأيام القادمة ستحمل معها طقسا دافئا تماما، حيث يبدأ في النهار التعقيم البيئي السريع للفيروس، وكما أوضحت بالفعل، فإن الفيروس (يجف) في الشمس".

وتابعت العالمة:المعجزة البيولوجية لا تقتصر على حلول طقس حار، بل أن يتحول الفيروس ويتطور بطريقة تجعله أقل عدوانية ."

ووفقا للعالمة البيولوجية، هناك خيار ثان للإنهاء السريع للوباء فسيكون إنتاج اللقاح قادرا على التوسع والبدء في العلاج في جميع أنحاء العالم.