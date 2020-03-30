وفاة أول طبيب مصري بفيروس "كورونا"

اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين عن وفاة اول طبيب مصري متأثراً بإصابته بفيروس كورونا بمستشفي أبو خليفة بالاسماعيلية.

وقالت الصحة انه بوفاة الدكتور احمد اللواح استاذ ورئيس قسم التحاليل الطبيه بجامعه الازهر في أحد مستشفيات العزل للحالات المصابة يكون اول طبيب بمصر يتوفي مصابا بكورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان اعلنت امس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.