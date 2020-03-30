تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 30/3/2020، حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة.

وتمنت، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.