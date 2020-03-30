مساعدات صينية تصل فلسطين خلال أيام ودراسة لإرسال فريق طبي

أكد قواه وي السفير الصيني لدى دولة فلسطين اليوم الاثنين، 30/3/2020 ، ان بلاده تدرس إمكانية إرسال فريق طبي إلى فلسطين، وأنها ستبذل قصارى جهدها لمساعدة شعبنا على تخطي ذلك، ممشدداً أن الصين ستستغل كل الوسائل المتاحة لمساعدة الشعب الفلسطيني لتجاوز هذه المحنة".

وقال السفير الصيني، إن المساعدات الطبية التي سترسل إلى فلسطين جاهزة، بالإضافة إلى تبرعات غير حكومية وهي جاهزة أيضا، مشيرا إلى إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية ظهر اليوم، أن المساعدات الصينية ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع: هذه المساعدات ستقلها طائرة صينية خاصة، وستقلع متجهة إلى فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة، وباعتقادي بعد أيام قليلة ستحصل فلسطين على هذه المعونة والمساعدات الطبية الصينية الحكومية وغير الحكومية".

وأعرب السفير الصيني عن امتنانه لفلسطين وقيادتها وحكومتها، الذين أعربوا عن تضامنهم الثابت والقوي مع الشعب الصيني في مواجهة هذا الوباء، مشيدا بالقيادة الفلسطينية في مواجهته.