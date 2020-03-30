بعد إصابة مستشارته.. نتنياهو سيخضع لفحص كورونا

قد يخضع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 30/3/2020 لفحص كورونا، بعد أن تم تشخيص إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والحريديين، ريفكا بالوخ، بالفيروس.

مصادر في مكتب نتنياهو ، قالت انها ستتخذ إجراءات وفقا لتعليمات وزارة الصحة، خاصة وأن بالوخ كانت على مقربة من نتنياهو ووزراء ومستشارين لنتنياهو في الأيام الأخيرة.

وخضعت بالوخ لفحص كورونا بعد تشخيص إصابة زوجها بالفيروس، وأدخِل المستشفى وهو في حالة طفيفة، في نهاية الأسبوع الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن توترا ساد مكتب رنتنياهو خلال انتظار نتائج فحص بالوخ، على خلفية تواجدها بالقرب من نتنياهو وعدد من الوزراء مؤخرا.