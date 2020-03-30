"لجنة دعم الصحفيين" تدعو الحكومة لدعم الصحفيين والمؤسسات المحلية في غزة لتغطية ازمة كورونا

وجهت لجنة دعم الصحفيين مناشدة لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية لدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية المحلية، التي تعاني من الحصار الإسرائيلي منذ سنوات، من أجل القيام بدورها الوطني والمهني في توعية الجماهير الفلسطينية بمخاطر جائحة كورونا.



وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين تلقت "دار الحياة" نسخة عنه أنها تابعت توجيهات رئيس الوزراء في دعم المؤسسات الإعلامية في مدن الضفة الغربية، وتأمل توجيهاته بدعم المؤسسات بأدوات السلامة الصحية من ألبسة ومعقمات.

وأشارت اللجنة أن كل النقابات والاتحادات الدولية مطالبة بتوفير الدعم والمساندة للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، لاسيما الصحفيين في غزة من أجل القيام بعملهم الصحفي، في ظل الوباء المنتشر حول العالم.

وبينت اللجنة أن كافة المؤسسات الإعلامية في غزة تعاني من نقص الأجهزة والمعدات وأدوات السلامة الصحية، بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على غزة منذ ثلاثة عشر عاماً.

وطالبت اللجنة من الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة اليونسكو، توفير المتطلبات الأساسية للمؤسسات الصحفية في الأراضي الفلسطينية، وفي غزة على وجه التحديد في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدةً أن الصحفيين تنقصهم كافة أدوات السلامة المهنية والصحية .