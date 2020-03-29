خلال ساعات.. رابط فحص الـ 100 دولار للمستفيدين من المنحة القطرية

من المقرر أن يتم البدء بصرف المنحة القطرية الـ100 لدورة شهر مارس 3/2020 للمستفيدين من الأسر الفقيرة في قطاع غزة عبر رابط الفحص الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية، بعد غد الثلاثاء، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

ووفق المصادر ذاتها، سيتم تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ 100 دولار" خلال ساعات، مشيرة إلى انه بإمكان المستفيد فحص اسمه من خلال رابط الفحص المخصص خلال ساعات المساء.

وأوضحت أن، أموال المنحة القطرية وصلت قطاع غزة اليوم الأحد، لافتة أن وزارة التنمية تعمل على تزويد الموقع بالأسماء المستفيدة من المنحة وعددهم 120 ألف أسرة في القطاع.

وكشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزّة د. غازي حمد، أمس السبت، أنّ المنحة القطرية 100 دولار سيستفيد منها 120 ألف سرة في قطاع غزّة، مؤكدًا أن الوزارة تجري ترتيبات الصرف بشكلٍ مختلف، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

تنويه: رابط الفحص سيكون متاحًا خلال الساعات القادمة.

للدخول إلى رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية اضغط هنا