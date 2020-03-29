الصين تكشف تفاصيل جديدة حول فيروس "كورونا" التاجي

أعلنت بوابة medRxiv الطبية، ان علماء صينيون اكتشفوا درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس "كورونا المستجد كوفيد-19".

ووفق العلماء، يبقى فيروس كورونا التاجي في حالة مستقرة لفترة طويلة عند درجة حرارة 4 درجات دون في غياب أي تطهير له.

وقال العلماء، إن نشاطه لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوما، في حين، لا يتحمل فيروس السارس، درجات الحرارة المرتفعة، مشيرين إلى أنه يتم إتلافه عند 70 درجة مئوية في غضون 5 دقائق.

وأضافوا: "يمكن لكورونا ان يبقى على الورق لمدة ثلاث ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام".

وعلى الصعيد ذاته، نوه العلماء الصينيون، أن فيروس "كورونا" يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى 7 أيام، داعين إلى تطهيرها بشكل كامل.

وفي 11 مارس الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء وجائحة، في حين تسبب بوفاة الألاف وإصابة الملايين حول العالم.