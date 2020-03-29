سوريا تسجل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

توفيت، اليوم الأحد، أول حالة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19" في سوريا منذ ظهور العدوى فيها.

وقالت ووفق وكالة الأنباء السورية سانا: "وفاة سيدة فور دخولها الى المشفى بحالة إسعاف تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا".

وأعلنت سوريا، عن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات المعلن عنها في البلاد إلى 4 حالات.

وقال نزار يازجي وزير الصحة السوري، إن بلاده سجلت 3 حالات جديدة لأشخاص كانوا من ضمن القادمين إلى سوريا، مشيرًا إلى أنه تم وضعهم في مركز الدوير للحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الأحد الماضي لفتاة قادمة من الخارج وتبلغ من العمر 20 عاما.