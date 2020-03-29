مصر: ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا إلى 132

أعلنت مصر عن ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة، ومغادرة المتعافين لمستشفى العزل.

وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة، عن خروج 11 مصريا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد نه "تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها مسبقا"، لافتا إلى "وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عاما و84 عاما، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة".

يشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، بلغ 609 حالات بينهم 132 حالة تم شفاؤها و40 حالة وفاة.