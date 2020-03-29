عزل مجمع سكني كامل بمحافظة دهوك في العراق

أعلنت العراق، اليوم الأحد، عزل مجمع قدش السكني بمحافظة دهوك بعد التأكد من إصابة أحد سكانه، وفرض الحجر المنزلي على كل عوائل المجمع لمدة أسبوعين.

وقال مدير الصحة شاكر عبد العزيز: "بعد إصابة شاب يبلغ من العمر 19 سنة بفيروس كورونا في مجمع قدش التابع لناحية سرسنك التابعة لقضاء العمادية، قررنا عزل المجمع وفرض الحجر المنزلي على كل سكانه لمدة أسبوعين".

وأضاف: "تم اتخاذ إجراءات أمنية وصحية مشددة في المجمع، وجميع السكان خاضعون للحجر المنزلي".

الجدير بالذكر أن المجمع يقع على مسافة 45 كيلومترا إلى الشرق من مدينة دهوك، ويبلغ تعداد سكانه نحو 8 آلاف نسمة.