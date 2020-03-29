انترنت مجاني عند نقاط التفتيش الفلسطينية في الضفة الغربية

بادرت إحدى الشركات الفلسطينية المزودة لخدمات الانترنت اللاسلكي، بتقديم خدمات الاتصال بشبكة الانترنت بشكل مجاني، في مختلف أرجاء الضفة الغربية، حتى يتمكن أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنون في المناطق النائية من استخدامها لتحقيق أهدافهم بالاتصال والتواصل مع كافة الجهات التي يريدون .

وجاء الإعلان عن المبادرة اليوم الأحد، من إحدى نقاط التفتيش في محافظة رام الله والبيرة، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومدير عام شركة "كول نت" هاني العلمي .

وقال العلمي: "يستفيد من خدماتنا المجانية حتى اللحظة نحو 500 شخص موزعين على أكثر من 24 نقطة تفتيش في مناطق متعددة بالضفة الغربية، ونسعى إلى زيادتهم لأكبر حد ممكن ".

من جهته، أشاد الوزير سدر بهذه المبادرة الوطنية، "التي تقدّر الجهود العظيمة التي يبذلها أبناء الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم".

وأكد أن "التكنولوجيا لعبت دورا مفصليا في هذه الأزمة العالمية، ما يعكس ضرورة حصول دولة فلسطين على كامل حقوقها التكنولوجية، حتى تتمكن من المساهمة في التقدم العلمي العالمي بفاعلية من خلال كفاءاتها المؤهلة".