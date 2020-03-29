الشرطة تحقق بوفاة شاب حرقًا خلال شجار في جنين

توفي، مساء اليوم الأحد، الشاب منتصر محمد عبد الخالق (17عاما) حرقا خلال شجار في مدينة جنين.

وأفادت المصادر المحلية، بان الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المشتبه بهم، وباشر الشرطة بالتحقيق في ملابسات القضية.