ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل"

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل".

وأوضحت أن ارتفاع الحالات وصل إلى 4247، بينهم 74 حالة في حال الخطر، في حين وصلت حالات الوفاة لـ15.