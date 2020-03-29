ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل"

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل".
وأوضحت أن ارتفاع الحالات وصل إلى 4247، بينهم 74 حالة في حال الخطر، في حين وصلت حالات الوفاة لـ15.
14:39 - 25 مارس 2020
08:11 - 18 مارس 2020
08:16 - 21 مارس 2020
12:04 - 25 مارس 2020
08:15 - 19 مارس 2020
11:20 - 24 مارس 2020
23:51 - 24 مارس 2020
11:53 - 17 مارس 2020
00:24 - 29 مارس 2020
23:40 - 15 مارس 2020
08:08 - 26 مارس 2020
01:02 - 22 مارس 2020
23:02 - 20 مارس 2020
23:55 - 26 مارس 2020
08:18 - 27 مارس 2020
11:37 - 21 مارس 2020
13:14 - 25 مارس 2020
15:30 - 24 مارس 2020
15:15 - 22 مارس 2020
18:08 - 18 مارس 2020
21:14 - 23 مارس 2020
09:52 - 22 مارس 2020
12:47 - 19 مارس 2020
12:08 - 17 مارس 2020
23:21 - 28 مارس 2020
14:34 - 23 مارس 2020
10:41 - 24 مارس 2020
13:36 - 26 مارس 2020
13:00 - 18 مارس 2020
11:36 - 16 مارس 2020
21:37 - 23 مارس 2020
23:44 - 21 مارس 2020
15:23 - 16 مارس 2020
13:05 - 24 مارس 2020
13:24 - 23 مارس 2020
18:33 - 22 مارس 2020
17:56 - 28 مارس 2020