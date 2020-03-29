شركة "بيرزيت" تدعم المؤسسات الصحية بأدوية لمواجهة "كورونا"

أعلنت شركة بيرزيت للأدوية، عن تبرعها بالأدوية اللازمة للمواطنين والمؤسسات الصحية، في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا".

ووفق بيان صحفي للشركة، فقد وزعت الأدوية على المراكز الطبية الخيرية في مناطق متعددة في أرجاء الوطن وخاصة المهمشة منها، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي بالتعاون مع نقابة الصيادلة.

وثمّن فراس ناصر الدين مساعد المدير العام للشؤون الإدارية ومدير التسويق في شركة بيرزيت للأدوية، على دور د. خماش والزملاء في نقابة الصيادلة الفلسطينية في كافة محافظات الوطن، لتلبية نداء الوطن باستجابتهم السريعة لمساعدة الشركة في توزيع الأدوية على المراكز الطبية الخيرية في مناطق متعددة في أرجاء الوطن.

وأكدت ان هذه الخطوة تعد جزءًا من مسؤوليتهما الوطنية والاجتماعية لمؤازرة شعبنا الفلسطيني في هذه الازمة، ومساندة لتوجهات الحكومة وادارتها الرشيدة للسيطرة على هذا الوباء وتداعياته.