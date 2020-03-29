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إطلاق حملة دولية إنسانية للضغط من أجل رفع الحصار عن غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:27 - 29 مارس 2020
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تستعد الحملة العالميّة للعودة إلى فلسطين ومؤسسات دولية وعربية وحقوقية لإطلاق حملة دوليّة إنسانية للضغطِ من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين في بيان لها، إن الحملة هي انسانية دولية تحمل عنوان " الحصار وباء" دعمًا لقطاع غزة في ظل جائحة كورونا.

وأشارت الحملة، إلى أن "المبادرة يشارك فيها ناشطون في أكثر من 70 بلدًا حول العالم وتضم عشرات المؤسسات المدنية والحقوقيّة والإعلاميّة وهيئاتٍ عربية وأوروبية، إضافة إلى مئات النشطاء المدافعين عن الحق الفلسطيني".

ويتخلل فعاليات الحملة، إطلاق حملات تغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وسم #الحصار_وباء، والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من نيسان للعام 2020 الساعة 12 ظهرًا.

وأوضحت الحملة العالمية لنصرة فلسطين، إلى أن الحملات ستتضمن مشاركات واسعة من كافة المواقع والصفحات والقنوات التلفزيونية المهتمة بالشأن الفلسطيني.

 

الحصار وباء 2
الحصار وباء
 

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