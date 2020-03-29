الجزائر: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 511 حالة

أعلنت الجزائر اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 511 حالة، وتسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر في بيان لها، أن "عدد الإصابات ارتفع إلى 511 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 31 حالة".

وأوضحت اللجنة في بيانها أن "إحدى حالتي الوفاة هي لمغترب كان يقطن في ولاية تيزي وزو ويبلغ 75 سنة، أما حالة الوفاة الأخرى فتعود إلى رجل من ولاية عين الدفلى ويبلغ 64 سنة".

يشار إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الجزائر بلغ 31، وهو نفس العدد الذي تم الإعلان عنه يوم السبت.