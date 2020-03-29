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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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 اليونان: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات

  • فلسطين اليوم - اثينا
  • 20:20 - 29 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أعلنت اليونان اليوم الأحد، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة لتسجيل 6 حالات وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيودراس، "إن أغلب حالات الإصابة تم رصدها في منطقة أتيكا بالعاصمة أثينا، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمرض بلغ 1156 حالة".

وأشار إلى أن "هناك 69 شخصًا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، تحت التنفس الاصطناعي".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن "6 مرضى وعمرهم المتوسط هو 71 عاما، توفوا خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن غالبيتهم كانوا يعانون من أمراض خطيرة أخرى".

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