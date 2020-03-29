الصحة الإسرائيلية: لن نستطيع تقديم العلاج الطبي لأكثر من 5 آلاف حالة حرجة

ذكرت ما تسمى بـ"مسؤولة الصحة الإسرائيلية" أن مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي الحكومية قادرة على تقديم العلاج الطبي لما أقصاه خمسة آلاف مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويحتاجون إلى عناية مكثفة، في آن واحد ليس أكثر.

وأعربت الصحة الإسرائيلية، عن قلقها حيال الارتفاع الحاد الذي طرأ على عدد مرضى كورونا، الذين توصف حالتهم بالخطيرة، ويضطرون الى الاستعانة بأجهزة تنفس اصطناعي.

الجدير بالذكر أن عدد الوفيات في "إسرائيل" جراء فيروس كورونا (كوفيد – 19) وصل إلى 15 حالة، فيما تم تسجيل 3865 إصابة، بينهم 64 خطيرة.

وتوقعت الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا، الذين سيحتاجون إلى ربطهم بأجهزة تنفس اصطناعي، وأن يصل عددهم في غضون أسبوعين إلى نحو ألف مريض.