كورونا في السعودية: ارتفاع عدد الوفيات في المملكة إلى 8 حالات

أعلنت السعودية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 حالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن حالات الوفاة الأربعة لمقيمين في المدينة المنورة ومدينة جدة.

كورونا في السعودية

أشار العبد العالي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى "تسجيل 96 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1299 إصابة"، لافتا إلى شفاء 29 إصابة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 66 حالة.

وذكر العبد العالي أن "12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الكاملة"، داعيا الجميع للبقاء في منازلهم وتجنب المخالطة والتنقل، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للإصابة.

يشار إلى أن السعودية فرضت حظرًا جزئيًا في بعض المناطق من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد.