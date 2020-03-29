22 دولة لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد

يستمر فيروس كورونا بالانتشار بشكل كبير ويسجل حالات إصابة مرتفعة بشكل يومي، في المقابل، نفذت العديد من الدول تدابير لمنع وصول الوباء داخل حدودها.

ولم يعد سوى 22 دولة حول العالم لم تسجل فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذي أودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص، وأصاب قرابة الـ678 ألف شخص.

وكشف بحث أجراه موقع صحيفة "ديلي ستار أونلاين" البريطاني، أن جميع البلدان التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس الفتاك تقع في أفريقيا أو آسيا أو أوقيانوسيا.

وقد اتخذت العديد من هذه الدول قرارا بإغلاق حدودها قبل أن تسجل أول حالة لها من بفيروس كورونا الجديد القاتل، وهو قرار ربما يبت أنه منقذ للحياة.

وتشمل قائمة الدول والبلدان التي لم ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد:

أفريقيا:

ملاوي، بوروندي، جنوب السودان، سيراليون، بوتسوانا، ليسوتو، جزر القمر، ساو تومي وبرينسيبي.

آسيا:

اليمن، كوريا الشمالية، طاجيكستان، تركمانستان

أوقيانوسيا:

جزر سليمان، فانواتو، ساموا، كيريباتي، ميكرونيزيا، تونغا، جزر مارشال، بالاو، توفالو، ناورو.