القدرة: لا إصابات جديدة بكورونا وحالة المصابين التسع مستقرة

جدد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، اليوم الاحد، تأكيده بعدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما وأظهرت نتائج جميع فحص العينات سلبيتها أي غير مصابة.

وأوضح القدرة في مؤتمر الايجاز الصحفي اليوم في مركز الاعلام والمعلومات الحكومي، أن وزارته فحصت أكثر 346 عينية مخبرية خلال اليومين الاخيرين، وكانت نتائجها سلبية.

وبين أن الوضع الصحي للحالات التسع مطمئنة ومستقرة وتحت المتابعة الطبية في مستشفى العزل في معبر مدينة رفح، مشيرًا إلى إنه لم تطرأ عليهما أي اعراض مرضية.

كما وأكد القدرة، أن وزارة الصحة قررت تمديد فترة الحجر الصحي إلى ثلاثة أسابيع وذلك لتحصين سلامة المجتمع من المرض.

وذكر القدرة أن وزارة الصحة وسعت دائرة الفحص المخبري وسحب العينات من العائدين والمخالطين في مراكز الحجر الصحي الممتدة في محافظات قطاع غزة.

وقال القدرة :"إن وزارة الصحة تتابع مع الجات الحكومية المختلفة اجراءاتها الاحترازي والمتتابعة لمكافحة فيروس كورونا على كافة المستويات في قطاع غزة".

وأضاف: ان وزارة الصحة وطواقمها الطبية تتابعان الرعاية الصحية لأكثر من 1780 شخص في داخل المراكز الصحية، منهم 980 داخل المستشفيات والفنادق المراكز الصحية.

كما وأكد أن زارة الصحة خصصت خمس مدارس في محافظات القطاع لحالات مرض جهاز التنفسي، مشيرًا إلى أن تلك المراكز ستهيأ لاستقبال الحالات المختلفة وان كل مدرسة ستكون مجاورة للمستشفى الرئيس في كل محافظة.

واشار إلى الصحة بغزة أنهت بالتعاون من ديوان الموظفين العام ووزارة العمل تشغيل 339 كادرًا صحيًا على بند التشغيل المؤقت، منهم 90 طبيا 126 ممرضا 113 المهن الصحية والإدارية المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص 300 وظيفة تشغيلية على البند المؤقت، ابتداءً من شهر نيسان المقبل لمواجهة الفيروس.

ودعا القدرة أحرار العالم ومؤسسات الاغاثية والإنسانية لتقديم الدعم للقطاع الصحي بغزة، وان القطاع الصحي بحاجة لـ32 مليون دولار لاستجابة أولى لمواجهة الفيروس القاتل.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي والانساني في القطاع، بعد أن أصبح الوضع الصحي في القطاع لا يحتمل، بعد وجود نقص حاد فيب المستلزمات الطبية.