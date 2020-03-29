البزم: صرف رواتب موظفي غزة والمنحة القطرية خلال الايام المقبلة واجرءات وقائية لتأمين ذلك

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم، اليوم الاحد، انه سيتم صرف رواتب موظفي غزة وكذلك المنحة القطرية خلال الأيام المقبلة، مشدّدًا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية أثناء عمليات الصرف كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال البزم خلال مؤتمر الايجاز اليومي الصحفي، :"إن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ستصرف غدًا رواتب شهداء وجرحى مسيرات العودة من خلال بنك البريد"

وأضاف أن عمليات الصرف ستكون بحسب الحروف الابجدية وفق ما يراه بنك البريد، وذلك لمنع الازدحام البشري مع اتخاذ كامل الاجراءات الوقائية اللازمة اثناء الصرف.

أوضح البزم، أن تم التواصل مع كافة البنوك العاملة في القطاع لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة اثناء عملية صرف رواتب الموظفين

وفيما يتعلق بصرف رواتب موظفي السلطة، بين أنه وزارة الداخلية تواصلت مع البنوك بهذا الشأن من أجل صرف رواتب الموظفين من خلال الصراف الآلي فقطـ، مع توفير كل الإجراءات الوقاية أثناء عملية الصرف، حفاظًا على سلامة المجتمع.

وأشار إلى أن الداخلية طلبت من الشركات الأمنية العاملة تأمين البنوك أثناء صرف الرواتب، من خلال زيادة عناصرها، مؤكدًا أن قوات الشرطة ستساند الشركات الأمنية، من أجل التسهيل في عمليات صرف الرواتب ومنع أي عمليات ازدحام.

كما، وأكد ان وزارة الداخلية والامن الوطني تواصل تأمين المراكز الحجر الصحي في القطاع مع فرض إجراءات وقيود مشددة على هذه المراكز لسلامة المكان.

ولفت إلى أن الداخلية وفرت زيًا واقيًا خاصا لكافة العناصر العاملة في مراكز الصرف الصحي وأيضا لأمن الشرطة.

وذكر أن الداخلية اتمت تدريب قوات من الشرطة وفرق خاصة للتعامل مع أي إصابات بفيروس كورونا حال وقوعها بطريقة السليمة وإخلائها لمراكز الحجر الصحي بما يحافظ على عدم انتقال العدوى.

كما وأكد، أن الداخلية تواصل تأمين عمليات دخول البضائع وتعقيمها وفرض اجراءات وقائية على كافة العاملين على معابر القطاع، لمنع انتشار الفيروس.

ودعا البزم المواطنين إلى تخفيض التحرك والتجوال في الشوارع والأماكن العامة لأدنى مستوى في هذه الفترة الحساسة إلا للضرورة القصوى، وذلك حفاظًا على سلاماتهم.