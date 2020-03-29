نتنياهو وغانتس يتفقان بشأن منصب رئيس الكنيست

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبيني غانتس اتفقا بعدم تعيين ايدلشتاين رئيسًا للكنيست الإسرائيلي.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن حزب الليكود اليميني قَبل طلب غانتس بشأن عدم تولي ادلشتاين في يوليو المقبل رئيسًا للكنيست.

وأوضح الموقع، ان المرشحين لتولي منصب الكنيست هما ياريف ليفين ويوفال شتاينيتس، مشيرًا إلى أن منصب رئيس الكنيست سيبقى لدى الليكود.

وتم التوصل بشأن مصير ادلشتاين خلال مفاوضات أجريت الليلة في مقر رئيس الوزراء نتنياهو في القدس، وفق موقع والا.

وفي السياق آخر، أكدت القناة السابعة العبرية، أنّه تمت المصادقة على انفصال حزب "يش عتيد" من تحالف كحول لفان، وستبقى الكتلة التي يترأسها بيني غانتس، تحمل اسم "كحول لفان" بالكنيست.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اجرى في بداية شهر مارس الحالي، الانتخابات العامة الـ21 للمرة الثالثة، وجاءت النتائج النهائية حصول الليكود على 36 مقعدًا، وكحلون لفان 33 مقعدًا والقائمة العربية المشتركة 15 مقعدًا، وشاس 9 وإسرائيل بينت 7 مقاعد.