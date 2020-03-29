بينت: معدل الإصابات بكورونا مرتفع و"تنوفا" ستطبق داخل المدن

قال وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الاحد، إنّ معدل الإصابة بكورونا بين اليهود المتدينين وفلسطينيي الـ48 بالداخل المحتل مرتفع للغاية.

وطالب بينت خلال مؤتمر صحفي، وزارة الصحة "الإسرائيلية" بنقل مهام مكافحة الفيروس إلى وزارة الحرب.

واتهم بينت وزير الصحة الإسرائيلي الحريدي ليتسمان في تعامله مع فيروس كورونا، خاصة الفحوصات التي تبينت أنها غير دقيقة، إلى جانب العزل الصحي.

وبحسب الاعلام العبري، فإن بينت عرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة جديدة تنقد اقتصادهم وتقلل من الإصابات وتساعد في إجراء الفحوصات، جراء تفشي كورونا.

وذكر الاعلام، أن وزير الحرب عرض ضمن خطته لإنزال قوات الجيش إلى الشوارع لتطبيق فرض العزل، والبحث عن المصابين بكورونا عبر آليات ابتدعتها الوحدة 8200 الإسرائيلية، التي يرى انها مؤهلة للتعامل مع كورونا.

ولخص الاعلام العبري، خطة بينت ان يريد تطبيق خطة رئيس اركان الحرب افيف كوخافي المعروفة إعلامية بـ"تنوفا" الموجهة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله، داخل مدن الاحتلال، وهو ما بعكس حالة التخبط لدى وزارة الحرب الإسرائيلية.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في "اسرائيل" إلى 3619 مستوطناً، بينهم 89 حالة تماثلت الشفاء.