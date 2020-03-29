الصحة العالمية تقدم نصيحة للحفاظ على اللياقة البدنية

لا تزال منظمة الصحة العالمية تواظب على تقديم الارشادات والتعليمات الصحية لسكان الأرض، منذُ ظهور فيروس كورونا المستجد، في مقاطعة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يمتد الفيروس لعشرات البلدان في العالم.

وتحاول منظمة العالمية أن تصل إلى جميع الأشخاص خاصة مع فرض تدابير حظر التجوال ومنع التنقل والحركة في العواصم والمدن، إذ نشرت المنظمة النصائح الصحية على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للحفاظ على لياقتهم البدنية في المنزل.

وفي إطار تعزيز المفهوم الصحي، نشرت المنظمة بلغات مختلفة نصائح لجميع الأشخاص القابعين في الحجر الصحي من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، من خلال ممارسة النشاط البدين لمدة لا تقل عم نصف ساعة يوميًا.

وبخصوص الأطفال، قدمت نصائح للوالدين بأن يشاركوا أطفالهم في ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن نصف ساعة.

وقالت منظمة الصحة على صفحتها في الفيسبوك :"من الضروري أن تقوم بنشاط بدني كل يوم، للحفاظ على نفسك من فيروس كورونا".

ومنذُ تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم، فرضت الدول الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس، منها حظر التجوال وإغلاق المرافق العامة وغيره، في حين وصلت اعداد الإصابات أكثر من 600 ألف حالة، ووفاة30 ألف شخص، بحسب الصحة العالمية.

ومنذ أسابيع، يلتزم ملايين الناس في العالم منازلهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، الذي وصل عدد ضحاياه من الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 30 ألف شخص، فيما تجاوزت الإصابات 600 ألف حالة.

وفرضت العديد من الحكومات في مختلف بلدان العالم إجراءات احترازية على تنقل سكانها، وعزلت مدنا بأكملها، وفرضت حظرا للتجول في محاولة لمنع تفشي الوباء.