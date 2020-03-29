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الاوتشا واليونسيف يزورون بعض مراكز الحجر الصحي بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:36 - 29 مارس 2020
اوتشا و يونيسيف اوتشا و يونيسيف
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زار وفد من مكتب الاوتشا للشؤون الانسانية و مكتب اليونسف  بعض مراكز الحجر الغير مستخدمة في قطاع غزة، وذلك في اطار  التعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية  والمؤسسات الدولية. 

وكان في استقبال الوفد مدير عام التنمية والتخطيط ا. رياض البيطار ومدير مديرية غزة ورئيس لجنة الطوارئ أ. وائل الخور.

و قام الوفد الزائر بجولة تفقدية لمركز الحجر الصحي في مدرسة الكرمل ومدرسة البراق و مدرسة شهداء الاقصى

و ابدى الوفد تقديره للإجراءات المتبعة من قبل المؤسسات الحكومية و التعاون المشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع.

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