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الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و مواجهة الصفقة تعلن خطواتها لاحياء يوم الارض

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:11 - 29 مارس 2020
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أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة عن جدول خطواتها التي ستعمل بها في إطار الفعاليات الخاصة بإحياء يوم الأرض الخالد 30/3، في ظل ازمة فيروس كورونا.

و قالت الهيئة إنها  ستعقد مؤتمراً صحفياً في مخيم العودة شرق مدينة غزة (ملكة) بحضور محدود من أعضاء الهيئة، مؤكدة على ضرورة التزام المشاركون بالوقوف بشكل متباعد وكذلك الصحفيين.

و بحسب الهيئة، فسيكون هناك بث مباشر و سيوزع التردد على وسائل الاعلام لمن يريد من الصحفيين أخذ صورة المؤتمر دون الحضور، علماً أنه سيكون الساعة 11 صباحا.

وطالبت الهيئة بوقف حركة السير لمدة 5 دقائق، بالتنسيق مع الشرطة الساعة 12 ظهراً، بالتزامن مع توجيه الاعلام لمنطقة مفترق السرايا بحيث يكون تواجد قيادات وأعضاء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة.

وأشارت إلى انطلاق حملة التعقيم بالتنسيق مع البلديات حيث سيشارك اعضاء الهيئة في مدينة غزة بعد توقف حركة السير مباشرة الساعة 12.10 ظهراً.

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