الاغا يثني على قرار الغاء التقاعد المالي لموظفي غزة و يطالب بالغائه بأثر رجعي

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق، زكريا الأغا، أن إعلان رئيس الوزراء قرار الرئيس بإلغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزه ابتداء من الشهر القادم، بأنه قرار جيد رغم انه تأخر كثيرا.

و طالب الأغا في تصريح له بان يكون الالغاء باثر رجعي ابتداء من بداية تطبيقه.

كما طالب بإعادة صرف رواتب موظفي المحافظات الجنوبية بنسبه100%، اسوة بزملاىهم في المحافظات الشمالية وليس 70%كما كان متبعا حتى الان، بالإضافة الى صرف ما تم اقتطاعه من الرواتب منذ٢٠١٧/٣/١ وفق جدول زمني محدد.

و دعا الاغا في سياق الحديث لحل مشكله مفرغي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ واعتبارهم موظفين وليسوا حالات اجتماعية، و إعادة النظر في من قطعت رواتبهم بتقارير كيدية وإعادة صرفها.

و عبر الاغا عن أمله في أن يكون ما تم إعلانه اليوم من قبل الاخ رئيس الوزراء بداية عملية لتنفيذ ما وعد به عند تكليفه رئيسا للوزراء، موجهاً شكره للرئيس ابو مازن و رئيس الوزراء و لكل الاصوات التي طالبت بإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا والعالم اجمع هذه الايام بسبب تفشي وباء الكورونا.