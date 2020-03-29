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رابط.. السفارة الفلسطينية في مصر تدعو الطلبة لإرسال بيانتاهم

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 14:36 - 29 مارس 2020
سفارة فلسطين سفارة فلسطين
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دعت سفارة دولة فلسطين في مصر، اليوم الاحد، كافة الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر إرسال بياناتهم للسفارة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس محمود عباس للاطمئنان على احوالهم الصحية والمعيشية.

 وشدّدت السفارة في بيان لها، على ضرورة إدخال الطلبة الفلسطينيين من كافة التخصصات والمراحل التعلمية (بكالوريوس-دراسات عليا)، كافة البيانات الصادرة عنها وعن وزارة الخارجية والمغتربين، من خلال الدخول على موقع السفارة الالكتروني.

وبيّنت، أنها ستستمر في التواصل مع الطلبة لتزويدهم بكافة تطورات الموقف الراهن والاطمئنان على أحوالهم الصحية والمعيشية.

وأشارت إلى ان الإجراءات جاءت بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الذين يولون مصلحة أبنائنا الطلبة اهتماما خاصا ومتابعةً حثيثة.

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