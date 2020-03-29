ارتفاع عدد الوفيات و الاصابات بفيروس كورونا في إيران و لبنان

أعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الأحد، تسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 12391 شخصا، فيما يوجد 3467 مصابا في حالة حرجة.

ولفت نائب وزير الصحة، إيرج حريرجي، إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس انخفضت في 13 محافظة.

و من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي عن آخر مستجدات تفشي كورونا في البلاد، أن كلا الضحيتين الجديدين في العقد الثامن من العمر وكان يعانيان من أمراض مزمنة، مضيفة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ بذلك عشر حالات.

ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا في لبنان ارتفعت منذ أمس إلى 438 حالة.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.