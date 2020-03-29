ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في المانيا الى 52547

أكدت إحصائية ألمانية، اليوم الاحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الدولة، ارتفع بعد تسجيل إصابات جديدة.

وأوضحت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، أن اعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 52547، بينهم 389 شخصًا توفوا.

يشار إلى أن المستشارة الإلمانية انغيلا ميركل، دعت الموطنين الالمان إلى مواجهة جائحة كورونا، وفق التعليمات الصادرة من السلطات، والالتزام بها.

عالميًا، ارتفع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في العالم، أكثر من 31 ألفًا، واصابة أكثر 677 ألف، في 170 بلدًا، الامر الذي استدعى فرض عزل ثلثي سكان الأرض لمنع تفشيه، بحسب منظمة الصحة العالمية.