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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حماية المستهلك تحرر محاضر ضبط و اتلاف لمحتكرين و متلاعبين بالأسعار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:16 - 29 مارس 2020
مباحث التموين مباحث التموين
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أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها قامت روم أمس السبت، بتحرير 18 محضر ضبط واتلاف للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار .

وقالت حماية المستهلك إن طواقمها نظمت 111 زيارة و جولة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومنعا للاحتكار.

 و اشارت الى أن لجان التفتيش التابعة للوزارة قامت بمتابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

وجددت التأكيد على ضرورة قيام المواطنين بالإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 180011223.

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