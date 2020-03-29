اشتيه:إلغاء التقاعد المالي في قطاع غزة الشهر القادم"وآلية صرف الرواتب بالتفاصيل

أكد محمد اشتيه رئيس وزراء الحكومة اليوم الاحد 29/3/2020 ان الحكومة ستقوم بصرف الرواتب لهذا الشهر كاملاً بالرغم من توقف عجله الانتاج والالات السلطه بشكل كبير الى اكثر من 50 في المئه من الضرائب المحليه او المطارات .

واشار الى ان الصرف سيكون على عده ايام لمنع التجمهر امام البنوك بحيث سيكون اليوم الاول للكوادر الطبيه والمسانده واليوم الثاني لكوادر الاجهزه الامنيه واليوم الثالث للاسرى والشهداء واليوم الرابع للشؤون الاجتماعيه والفقراء واليوم الخامس للمعلمين واليوم السادس لبقيه الموظفين اليوم السابع والاخير ستكون للمسؤولين وكبار موظفي الدوله والوزراء .

وقال اشتيه قررنا الغاء التقاعد المالي لموظفي غزة عن شهر مارس وقررنا فتح التقاعد الاختياري في قطاع غزة .