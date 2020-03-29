البوابات الحديدية حيلة "اسرائيل" الجديدة لإرباك الضفة في مواجهة "كورونا"

تعمد الاحتلال "الاسرائيلي" منذ عدة ايام وخاصة في طريقة تعامله مع العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل الى افشال كافة خطط حكومة رام الله في التصدي لتفشي وباء كورونا ، والعمل على إرجاع كافة العمال عبر طرقٍ غير معلومة للحكومة للمساعدة في تفشي الوباء في الاراضي الفلسطينية ، لتكون البوابات الحديدية المقامة على جدار الضم والتوسع العنصري التي فتحها فجر اليوم امام العمال اضافت مزيداً من الاعباء امام الحكومة في محاولة من الاحتلال للانتقام.

وكانت قوات الاحتلال فتحت فجر اليوم بعض البوابات الحديدية، المقامة على جدار الضم والتوسع العنصري، جنوب مدينة قلقيلية وبالقرب من رام الله، مما شكل حالة من الارباك الطواقم الأمنية والطبية الفلسطينية التي تعمل على استقبال العمال وإخضاعهم للفحص بشكل يومي وخاصة بعد اكتشاف اعداد من العمال المصابين "بكورونا".

شاهر سعدي رئيس نقابات العمال الفلسطينيين أدان الخطوة التي اقدم عليها الاحتلال "الاسرائيلي" بفتح العديد من البوابات الجانبية المتاخمة للداخل المحتل جنوب مدينة قلقيلية وجنوب الضفة الغربية والتي تهدف لتهريب العمال بيعداً عن أعين الاجهزة الطبية والامنية التي تقوم بحصر العمال وإخضاعهم للحجر المنزلي.

واعتبر خلال تصريحات تابعتها وكالة "فلسطين اليوم"خطوة الاحتلال بفتح البوبات الحديدة البعيدة عن الاجهزة المختصة في الضفة تهدف للتخريب على الخطوات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية لمنع تفشي وباء كورونا واخضاع كل من يأتي من "اسرائيل" او الداخل المحتل للحجر المنزلي .

وقال ان خطوة طرد العمال الفلسطينيين يأتي بعد ان تحدثت الأوساط "الاسرائيلية"عن إغلاق شامل للأرضي المحتلة خلال الايام القادمة ولمدة ثلاثة اسابيع بعد تفشي "كورونا".

ورفض عدد من الاعلاميين في الضفة المحتلة التعامل مع عمال الضفة القادمين من اسرائيل "كمتهمين" واطلاق عليهم مسميات " هروب " عدد من العمال ، ان الاجهزة الامنية قامت بضبطهم فور عودتهم من الداخل المحتل ، او مطاردة ، او غيرها من المصطلحات التي توحي ان العمال وكأنهم مجرمين .

وشددوا على ان اللهجة الهجومية على العمال، قد تؤدي بالكثير منهم إلى إخفاء عودته وعدم الدخول في الحجر الصحي بسبب خشيتهم من المجتمع المحيط بهم.

محافظ قلقيلية رافع رواجبة، قال ان الاحتلال يهدف بهذه الخطوة إلى ضرب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية، من خلال وزارة الصحة في محاصرة فيروس "كورونا" من خلال فحص العمال القادمين، واخضاعهم للحجر المنزلي.

ودعا رواجبة المواطنين وخاصة العمال إلى توخي الحذر، والالتزام بقرارات الحكومة، لكونها الأحرص على صحتهم وأمنهم.