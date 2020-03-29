بحرية الاحتلال تصيب صياداً قبالة بحر غزة

أصيب صياد بجروح، اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين، أن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة والمطاطية باتجاه مراكب الصيادين العاملة على بعد أميال غرب منطقة السودانية مما أسفر عن اصابه بسيطة لأحد الصيادين بعيار مطاطي.

وأضاف أن الزورق الحربي سحب شباك قارب الصياد محمود خليل ابو رياله وعددها 15 قطعة ملطش.

وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.