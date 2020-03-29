تغريدة للمغامسي تُعفيه من امامة مسجد قباء

قررت السلطات السعودية اعفاء الداعية السعودي صالح المغامسي من الإمامة والخطابة في مسجد قباء، وتعيين سليمان الرحيلي مكانه.

وقال المصادر الاعلامية ان تغريدة نشرها الداعية السعودي صالح المغامسي كانت هي السبب في إعفائه من الإمامة والخطابة في مسجد قباء، وتعيين سليمان الرحيلي مكانه.

وكتب في تغريدة حول مواجهة فيروس كورونا حذفها لاحقا “نهنئ في هذا اليوم المبارك خادم الحرمين الشريفين، ونهنئ أنفسنا بنجاح القمة الافتراضية لمجموعة العشرين.. وأضيف من أسباب رفع البلاء وكشف الوباء ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار، الإحسان إلى الفقراء، العفو- ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين”.