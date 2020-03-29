أبو حسنة: لم يتم تحديد موعد توزيع المساعدات الغذائية بعد

أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الأحد 29/3/2020، أن الأيام المقبلة سيتم تحديد موعد لتوزيع المساعدات الغذائية.

وأوضح المتحدث باسم الأونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة في تصريحات تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لم يتم تحديد بعد موعد توزيع المساعدات الغذائية، ولكن ذلك سيتم خلال الأيام القريبة.

ودعا أبو حسنة المواطنين، لعدم الذهاب لمراكز "الأونروا" لتوزيع المساعدات الغذائية، لافتاً إلى أن "الأونروا" تعاقدت مع وكلاء سيوصلون المساعدات للمنازل.

وكانت الأونروا، قد أعلنت عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية لمنع تجمهر المواطنين في المراكز كاجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.