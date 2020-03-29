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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:58 - 29 مارس 2020
معتقل معتقل
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 29 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

◼️الأسير عبد الكريم راتب يونس عويس من مخيم جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

◼️الأسير محمد عيسى محمد معالي (43 عامًا) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون الصهيونية.

ومن مدينة نابلس/

️الأسير باهر بركات صالح عشة (41 عامًا) المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

️والأسير عبد الله محمد محمود عبيد (32 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

️الأسير محمد رفيق علي نخلة (35 عامًا) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

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