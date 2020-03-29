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تنمية غزة توضح : هل دخلت أموال المنحة القطرية للقطاع !

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:31 - 29 مارس 2020
أموال قطرية أموال قطرية
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أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة بوزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاحد 29/3/2020 ، ان أموال المنحة القطرية لم تدخل القطاع حتى اللحظة ، وما يجري حالياً هو بحث وترتيب لأسماء الكشوفات بالاضافة الي بحث الآليات لإدخال المنحة القطرية .

وقالت الكحلوت خلال تصريحات لاذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان ما يتم بحثه حالياً ترتيبات لطريقة صرف المنحة القطرية وخاصة في ظل تفشي وباء "كورونا"، مشددة على انه فور وصول الاموال لقطاع غزة سيتم صرفها   .

وكانت العديد من التصريحات تحدثت عن دخول الاموال القطرية لقطاع غزة ، لصرفها على 120 الف اسرة فقيرة في قطاع غزة .

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