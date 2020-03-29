رابط الفحص: موعد المنحة القطرية الـ100دولار

ينتظر المواطنون في قطاع غزة، موعد الإعلان عن صرف المنحة القطرية لشهر مارس الحالي، التي تأتي هذا الشهر في ظروف اقتصادية صعبة مع الحجر الصحي مع تفشي فيروس "كورونا".

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة قد أعلنت عن وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، موضحاً أنه سيتم صرفها لنحو 120 ألف أسرة.

وأوضحت الوزارة، أنها تعمل وتبحث حالياً عن آليات صرف المنحة حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا من احتكاكهم أمام مكاتب البريد، منوهةً إلى أنه فور الانتهاء من تحديد الآليات سيتم الصرف لهذه الأسر.

ويتوقع أن يتم نشر رابط أسماء المنحة القطرية لشهر مارس الحالي، والتي تصرف شهرياً للعائلات الفلسطينية المعوزة في القطاع.

وننوه إلى أنه سيتم تفعيل الرابط مجرد ما أن تعلن وزارة التنمية عن الأسماء.

وفيما يلي رابط الأسماء من هنا: