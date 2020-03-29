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كم يوم يعيش كورونا في جسم الإنسان ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:25 - 29 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أكد أطباء وفقا لنتائج دراسة في مركز بكين الطبي لتحديد المدة التي يعيش فيها فيروس كورونا في الجسم ، أن الفيروس يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، من يوم إلى ثمانية أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض.

ويرى العلماءبحسب مجلة "أ تي إس أنه من الضروري تمديد فترة الحجر الصحي لأولئك الذين تعافوا من عدوى فيروس التاجي لمدة أسبوع أو أسبوعين.

الأخصائيون قاموا بتحليل بيانات 16 مريضًا متوسط أعمارهم 35.5 سنة والذين تم علاجهم من 28 يناير/كانون الثاني إلى 9 فبراير/شباط 2020. وقد تعافوا جميعًا من المرض.

وقال عالم أمراض الرئة المشارك في الدراسة لوكيش شارما، إن المرض حدث في كل شخص بدرجات متفاوتة من الشدة. وبلغ متوسط فترة حضانة الفيروس خمسة أيام، وكان الجميع يعانون من الحمى والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس.

 

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