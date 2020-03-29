في هذه الأماكن يختبئ "كورونا" !

في ظل التحذيرات المتكررة بشأن انتشار فيروس كورونا ، وأماكن انتشارها ، وغياب الرؤية حتى اللحظة بشأن انتشاره في الهواء بات من الضروري التحذير عن ابرز الاماكن التي يختبئ فيها الفيروس حيث انه يمكن للفيروس التاجي أن يعيش على أسطح مختلفة، بعضها لمدة تصل إلى 3 أيام أو حتى أطول، وفقاً لما أوردته مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" الطبية.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بتنظيف وتعقيم الأسطح كثيرة اللمس يوميًا، المتواجد داخل أركان البيت أو المسكن لذلك من أجل القضاء على الفيروس في هذا الأماكن سالفة الذكر يجب التنظيف بـ"الكلور للأسطح والصابون للأيدى" وإجراء حملات تعقيم بين الحين والآخر، ثم تغسل اليد لمدة 20 ثانية، وغسل الملابس بماء دافئ.

وفقاً لما أوردته مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" الطبية قد يتوجد فيروس كورونا فى هذه الأماكن داخل المنزل.

1- مقابض الأبواب بسبب كثرة لمسها.

2- مفاتيح الأنوار نظرا لاستخدامها المتكرر على مدار الساعة.

3- الهواتف وأجهزة التحكم عن بعد.

4- لوحات المفاتيح كـ "الكيبورد" بأجهزة الحاسوب.

5- الحنفيات وألعاب الأطفال.