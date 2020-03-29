ترامب لن يُغلق "نيويورك"

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت 28/3/2020 عن فكرته السابقة بإغلاق المنطقة نيويورك برمتها، التي تضررت من فيروس كورونا.

وقال ترامب ": الحجر الصحي لن يكون ضروريا ، بعد أن أشار إلى أنه سيطلب بدلا من ذلك من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إصدار "تحذير قوي بشأن السفر" .

وكان ترامب قال أمس إنه قد يحظر السفر من أو إلى نيويورك وأجزاء من نيوجيرزي وكونيتيكت، وهي مناطق تشكل مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، بهدف حماية الولايات الأخرى التي لم تتأثر بشدة بالمرض.

وواجهت الخطة انتقادات على الفور بوصفها غير عملية ومن شأنها أن تسبب الفوضى في منطقة تعد المحرك الاقتصادي لشرق الولايات المتحدة وتضم 10% من السكان وتدر 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذرت المراكز في وقت لاحق سكان الولايات الثلاث من السفر الداخلي غير الضروري لمدة 14 يوما، موضحة أن التحذير لا ينطبق على موظفي "قطاعات البنية التحتية الحساسة" ومنها الصحة العامة والخدمات المالية.